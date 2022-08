Carlos Feria vuelve a ser blanco de criticas por dos videos con su hija y esposa

in

El influenciador Carlos Feria y su pareja se encuentran nuevamente en el ojo del huracán por dos nuevos videos que se han divulgado en las redes sociales.

Feria y su pareja mejor conocida en redes sociales como Adriana Latina, han sido fuente de polémica por presunto maltrato infantil con su hija Salomé, a raíz de varios videos donde según mucho se aprovecharían de bromas inapropiadas con la pequeña, para monetizar en sus redes personales.

A pesar de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pusiera los ojos sobre ellos, para validar si realmente los derechos de la pequeña estaban siendo vulnerados. Cada día salen nuevos video del hombre agrediendo a su pareja y a su hija.

Los videos de Carlos Feria.

Hace algunos días se mostró un nuevo video en el que, al parecer, el yotuber está tocándole las partes partes intimas a la menor.

«Miren como el cuerpo de la niña habla en este momento, yo no sé por qué él está tocando una zona bastante baja, no sé si es zona íntima, pero está muy cerca y la incomodidad se ve…ve porfavor como las manos de la la niña van a bajar ahí y con esa manita, le agarra la mano, quitándola, se siente muy incómoda, porque no debes de tocar ahí a tus hijos es una zona privada», expresó el creador de contenido mexicano que dio a conocer el video.

Y hace tan solo unas horas, a Nicolás Arrieta le hicieron llegar un nuevo video donde Carlos Feria golpea a su esposa en la cabeza.

Hasta el momento, Feria no se ha pronunciado al respecto, pero en las últimas polémicas si se ha mostrado molesto por las supuestas «difamaciones».

