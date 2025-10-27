Carlos David Villa desapareció en el municipio de Sopetrán

Resumen: Carlos David Villa Marín, de 28 años, desapareció el 26 de octubre de 2025 en la jurisdicción del municipio de Sopetrán.

Al momento de su desaparición, tenía contextura robusta, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello era corto, liso y negro, y sus ojos verdes de tamaño medio. No tenía barba ni bigote, y sus orejas estaban perforadas. Su nariz es recta y su boca mediana con labios proporcionados.

No se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer. Sin embargo, se describen varias señales particulares en su cuerpo que podrían facilitar su identificación. Entre ellas, tatuajes: una rosa con la palabra «Lucía» en el pectoral izquierdo; una paloma con una frase en la mano derecha; una mano dibujada en la pierna derecha; un corazón con huella en el brazo derecho y dos elefantes en el brazo izquierdo.

