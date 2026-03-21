Resumen: En un mundo saturado de ruidos y altas velocidades, el cuento reclama su lugar como el latido primigenio de nuestra especie. Mucho antes de que la escritura trazara sus primeras líneas, la humanidad ya se congregaba en torno al fuego para desafiar la oscuridad con relatos.

Carlos Cortés y su regreso al origen: el cuento, la forma más pura de la narrativa humana, llega este marzo a plataformas digitales

Minuto30.com .- En un mundo saturado de ruidos y altas velocidades, el cuento reclama su lugar como el latido primigenio de nuestra especie. Mucho antes de que la escritura trazara sus primeras líneas, la humanidad ya se congregaba en torno al fuego para desafiar la oscuridad con relatos.

Esa esencia —la de la oralidad como vehículo de la memoria y el mito como brújula moral— es la que revive en esta nueva publicación del escritor antioqueño, Carlos Cortés, que hoy llega a los lectores colombianos y demás países hispanohablantes.

Más que brevedad, una arquitectura de precisión

A diferencia de la novela, cuya estructura permite el divagar, el cuento es un ejercicio de relojería literaria. Inspirado por el legado inagotable de Las mil y una noches y la tradición europea de los Hermanos Grimm, este volumen demuestra que el género ha sabido evolucionar sin perder su alma, adaptándose a las exigencias de cada época.

En estas páginas, cada palabra cumple una misión. No hay espacio para lo accesorio; aquí, la intensidad prima sobre la extensión, recordándonos que, en última instancia, la vida misma es puro cuento.

El libro está disponible en el ecosistema digital para su adquisición a través de Amazon, facilitando el acceso a los lectores en dos formatos clave:

Edición Kindle: Optimizada para una experiencia de lectura inmersiva en dispositivo de lectura digital de Amazon.

Optimizada para una experiencia de lectura inmersiva en dispositivo de lectura digital de Amazon. Versión E-Book (PDF): Ideal para quienes buscan versatilidad de lectura en cualquier pantalla.

Con este lanzamiento, invitamos al público a redescubrir la narrativa de uno de nuestros recurrentes columnistas en su estado más puro, una invitación a pausar el ritmo frenético del día a día y volver a la raíz de lo que nos hace humanos: contar historias.