Silvestre Dangond publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Carlos Bloom, su mánager durante 21 años, pero el mensaje que colocó generó todo tipo de especulaciones y al parecer se separan.

“Enero 2002 y enero 2023, 21 años trabajando de la mano. Todo empieza por una idealización, soñando despierto te pones metas. Nada pasa por casualidad algo tiene que estar haciendo bien para que Dios te dé la recompensa”, escribió el artista.

El cantante de vallenato le agradeció por todos los momentos que vivieron juntos y por la lealtad que le ha brindado durante todos estos años.

“Eres ejemplo de lucha, hermandad, esfuerzo, lealtad, honestidad, pasión y verdad en tu sentir! Que nadie opaque tu nombre, tu talento el don que tienes. Gracias por sobrellevar y aguantarme en los momentos en ni los que yo mismo me soportaba… Te quiero Charles”, dijo.

Recordemos que en el mes de diciembre se conoció la noticia que Silvestre Dangond se iba a alejar de los escenarios desde el 14 de enero.

“Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, afirmó el cantante durante la Feria de Cali.

Sin embargo, días después comenzaron los rumores sobre una posible separación entre Dangond y Carlos Bloom, ya que amigos cercanos decían que los veían distanciados y ya no se estarían enviando mensajes ni saludos.

Otras personas indican que esta separación se dio por la decisión del cantante de alejarse de los escenarios por un tiempo.

