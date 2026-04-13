Carlos Arturo Ortiz desapareció en Medellín

Resumen: Carlos Arturo Ortiz Mideros es un hombre colombiano de 61 años, identificado como de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camisa de manga corta de color claro, un pantalón de dril color beige y tenis negros. No se cuenta con información sobre señales particulares que permitan identificarlo fácilmente.

Carlos Arturo Ortiz Mideros es un hombre colombiano de 61 años, identificado como de género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camisa de manga corta de color claro, un pantalón de dril color beige y tenis negros. No se cuenta con información sobre señales particulares que permitan identificarlo fácilmente.

La desaparición ocurrió el 11 de abril de 2026 en el sector de Manrique Las Esmeraldas, en la ciudad de Medellín. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición ni posibles pistas sobre su paradero.

Las autoridades y la comunidad podrían desempeñar un papel clave en la búsqueda de Carlos Arturo Ortiz Mideros, por lo que cualquier información relevante podría contribuir a su pronta localización. Su caso resalta la importancia de la colaboración ciudadana en situaciones de personas desaparecidas.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes