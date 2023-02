Carlos Antonio Vélez le pidió a Tomás Ángel que supere a su papá: “Hay que aterrizarlo”

in

Por medio de su espacio matutino de ‘Palabras Mayores’ en Antena 2, el analista Carlos Antonio Vélez resaltó el trabajo de Tomás Ángel con Atlético Nacional; no obstante, se sumó a los comentarios que surgieron del futbolista por no ser convocado al reciente Campeonato Sudamericano Sub-20.

Con conocimiento de causa, el periodista le dejó un contundente mensaje al delantero de 19 años: no vivir a la sombra de su padre.

Abordando los motivos de “convivencia” que recalcó el director técnico Héctor Cárdenas por su no convocatoria a la Sub-20, Carlos Antonio le sugirió a Tomás que debe continuar creciendo futbolísticamente como él, y no porque es el hijo del recordado Ángel.

“Averigüé por qué no estaba Ángel. Había razones deportivas y no deportivas, y en esto voy a ser muy claro. El muchacho tiene muy buenas condiciones, está creciendo y tiene que seguir creciendo, pero es fundamental que entienda que se llama Tomás Ángel y no Juan Pablo Ángel. Y que las cosas que logró su padre, las logró él.

Es muy importante la convivencia en un equipo de fútbol, y que todos piensen en “nosotros” y no en “yo”. El que piensa en primera persona no cabe en los equipos, así haga 500 goles.

Qué bueno poder encontrar que Tomás supere a Juan Pablo, que el hijo supere al padre, pero eso no es a la fuerza y eso es aterrizarlo. Al jugador joven hay que ponerle en el sitio, entonces creo que todo debe hacer parte de un proceso educativo y formativo”, manifestó Vélez.

De igual forma, aprovechó para dejar claro que la convocatoria mundialista será más compleja para algunos futbolistas, debido a que hay una reducción de 23 a 21 nombres en el listado (3 porteros y 18 de campo). Esto le generará un mayor reto a Tomás Ángel, quien luchará por un cupo.

Lo cierto es que lo más seguro es que tendrá más minutos en Nacional, pues se lo ganó en el terreno de juego y Paulo Autuori lo tendrá como una importante pieza para la presente temporada.

