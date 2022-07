in

El campeón, Atlético Nacional, no se ha logrado levantar en la Liga Betplay II, volvió a perder y esta vez frente a Millonarios en el Atanasio donde uno de los goles fue de su exjugador Luis Carlos Ruiz.

Uno que no dejó pasar esta nueva derrota fue Carlos Antonio Vélez, el cual criticó nuevamente el juego del conjunto verdolaga y más aún con la forma en que cayó ante el cuadro capitalino.

Estas fueron las palabras de Vélez:

“Qué pesar lo de Nacional. Lo mismo con los mismos. Es que el título fue un espejismo, fue un accidente. Lo que estamos viendo ahora de Nacional fue lo mismo de la temporada pasada”.

“En ocho días esto no se arregla y van pasando los partidos. Ya van tres y solo un punto obtenido por el equipo amuleto; el de gala se comió cinco. Si Nacional se encuentra a un Millonarios con gol, se come tres en el primer tiempo”.

“Dorlan no ayuda a marcar, Candelo es caótico. Duque ve jugar, participa en lo ofensivo y es un depredador en el área, pero no ayuda a defender. Un equipo que camina, que trota está mal preparado o no quiere responder”.

“La solución, yo tengo una, pero como no soy ni dirigente ni nada con Nacional, pero tengo una y es que en las fuerzas básicas hay pelaos y hambre. Yo, con el título en el bolsillo, empezaría darle juego a esos muchachos”.