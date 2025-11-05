Carlos Andrés Rodríguez desapareció en Medellín

Resumen: Carlos Andrés Rodríguez Gutiérrez, de 27 años, desapareció el 30 de octubre de 2025 en el Barrio Caicedo de la ciudad de Medellín.
Al momento de su desaparición, vestía una camiseta gris o café clara, pantalón jean azul claro y tenis negros.
Se caracteriza por tener una cicatriz detrás de ambas orejas, medir 1,85 metros, poseer una contextura gruesa, piel morena y cabello corto trasquilado de color negro.