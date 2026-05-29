Carlos Andrés Jurado desapareció en el municipio de Caldas

Resumen: Carlos Andrés Jurado Bastidas, ciudadano colombiano de 29 años, fue reportado como desaparecido el 26 de mayo de 2026 en el municipio de Caldas. De acuerdo con la información suministrada, es de sexo masculino e identidad de género hombre. Las autoridades y familiares solicitan apoyo de la comunidad para obtener información que permita establecer su paradero.

Carlos Andrés Jurado Bastidas, ciudadano colombiano de 29 años, fue reportado como desaparecido el 26 de mayo de 2026 en el municipio de Caldas. De acuerdo con la información suministrada, es de sexo masculino e identidad de género hombre. Las autoridades y familiares solicitan apoyo de la comunidad para obtener información que permita establecer su paradero.

Al momento de su desaparición vestía camiseta y chaqueta de color gris, pantalón jean tipo jogger negro y tenis negros. Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes ubicados principalmente en el brazo y antebrazo izquierdo, incluyendo figuras, letras y un dragón. También presenta un tatuaje en el costado izquierdo con una frase, una camándula y el nombre “Elena”.

Adicionalmente, Carlos Andrés tiene un tatuaje en el tobillo derecho con la figura de un sol y una fecha, lo que puede facilitar su identificación. Cualquier información relacionada con su ubicación o movimientos recientes puede ser fundamental para las labores de búsqueda y para apoyar a sus familiares y autoridades en el proceso de localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes