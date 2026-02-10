Menú Últimas noticias
    Carlos Andrés Acevedo desapareció en Medellín

    Desapareció el 15 de enero en el barrio El Salvador

    Publicado por: Juan Manuel

    Carlos Andrés Acevedo desapareció en Medellín

    Carlos Andrés Acevedo Palacio es un hombre colombiano de 43 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición vestía un buso con capucha de color azul oscuro con gris, jean azul oscuro y tenis blancos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Carlos Andrés Acevedo Palacio es un hombre colombiano de 43 años, de sexo e identidad de género masculinos. Al momento de su desaparición vestía un buso con capucha de color azul oscuro con gris, jean azul oscuro y tenis blancos.

    Entre sus señales particulares se destacan un tatuaje en la espalda con la figura de dos delfines, una cicatriz en el lado izquierdo de la nariz y el hecho de que mantiene barba, características que pueden facilitar su identificación.

    La desaparición ocurrió el 15 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio El Salvador. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


