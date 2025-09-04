Carlos Alberto Rodríguez desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Carlos Alberto Rodríguez Pérez, de 28 años, desapareció el 15 de junio de 2025 en el sector La Nueva Jerusalén, ubicado en el barrio París del municipio de Bello, Antioquia .

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta azul oscuro, pantalón jean azul claro, gorra blanca, tenis de cuero blancos y un buso azul claro con negro.

Como señales particulares, Carlos Alberto tiene dos tatuajes visibles: uno en el pecho con el nombre “CLAUDIA” y otro en la espalda con el “ESCUDO DEL DIM”. Estos detalles pueden ser clave para su identificación.

En cuanto a sus características físicas, tiene contextura mediana, piel trigueña y rostro redondo. Su cabello es negro, crespo y de longitud media. Posee ojos pequeños de color café, nariz achatada y labios medianos.

