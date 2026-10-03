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    Carlos Alberto Estrada desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre en barrio Triste

    Publicado por: Juan Manuel

    CARLOS ALBERTO ESTRADA GOMEZ
    Carlos Alberto Estrada desapareció en Medellín

    Resumen: Carlos Alberto Estrada Gómez, de 57 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, jean oscuro y tenis blancos.

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    Carlos Alberto Estrada Gómez, de 57 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, jean oscuro y tenis blancos.

    Como señales particulares, presenta una cicatriz en la espalda y otra cicatriz en la ceja. Estas características pueden ser útiles para facilitar su identificación.

    Carlos Alberto Estrada Gómez fue reportado como desaparecido el 30 de septiembre de 2026, en Medellín, Antioquia, barrio Triste. La información sobre su vestimenta y sus señales particulares puede contribuir a su búsqueda e identificación.

    1 BOLETIN CARLOS ALBERTO ESTRADA GOMEZ

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