Minuto30.com- El director técnico del Napoli, Carlo Ancelotti, se refirió a la posible vinculación de James Rodríguez, la cual se ha enredado en los últimos días, a pesar del deseo del entrenador de contar con el futbolista colombiano.

“La calidad del juego es la base de nuestra idea, queremos seguir en esta línea. A James lo conozco muy bien, desafortunadamente de momento todavía no es nuestro”, manifestó el orientador.

El orientador dejó un ambiente de incertidumbre respecto a la contratación del referente de la Selección Colombia de Mayores, que viene de representará al país en la Copa América.

“Igual lo será pronto, o igual no lo será nunca, veremos”, agregó respecto a la contratación de James.

Según sugieren medios europeos, la negociación entre el Real Madrid, dueño de los derechos e de Rodríguez, y el Napoli, que lo quiere sumar a sus filas, podría truncarse de cuenta al alto pedido económico que habría hecho el equipo español por el jugador.

Se dice que entre los equipos hay una diferencia de al menos 10 millones de euros, cifra que se torna irreconciliable que podría truncar la llegada del colombiano al equipo italiano.

De hecho, la prensa española asegura que tras el distanciamiento entre las partes involucradas en el negocio inicial, Atlético de Madrid habría entrada e terciar en la disputa por contar con los servicios de James Rodríguez.

Aunque esta versión ha tomado fuerza en las últimas horas, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto.

“No quiero hablar de jugadores de otros equipos porque no quiero que los compañeros hablen de los míos. Estamos considerando lo que ofrece el mercado, pero la única certeza es que yo no di el ok para vender a nadie. La voluntad es mejorar el equipo y es lo que haremos. Hay tiempo hasta el 31 de agosto y no tenemos prisa”, concluyó Ancelotti, respecto a la llegada y salida de jugadores.