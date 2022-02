«Se me rayó el 99 % de la córnea»: Carla Giraldo no puede ver por un ojo

in

Hace poco la actriz colombiana Carla Giraldo contó que no puede ver por un ojo. A través de la opción de preguntas de su cuenta de Instagram, la mujer contó detalles sobre su estado de salud.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99 % de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, fueron las palabras de Carla.

Parece que esta podría ser la razón por la que Giraldo está alejada de las cámaras.

La protagonista de ‘Me Llaman Lolita’ aseguró que luego de sufrir una fuerte lesión en dicho ojo, lo que no le permite estar el 100% en su salud, ha decidido mantenerse un poco alejada de las cámaras y la televisión mientras termina de recuperarse por completo.