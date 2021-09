Adoptada y abandonada: La triste historia de vida que Carla Giraldo contó en ‘MasterChef’

La polémica participante del programa de cocina ‘MasterCherf, Carla Giraldo, fue nuevamente la protagonista de la emisión del programa del pasado sábado, sin embargo, esta vez no se trató de su actitud o las acostumbradas declaraciones que realiza que generan polémica.

Esta vez, la actriz y empresaria tocó los sentimientos de la audiencia tras revelar algunos detalles de la historia de su vida durante un reto, en el que los jueces les pidieron a los participantes que cocinaran un plato que les recordara a su infancia. «No existe un planto en mi cabeza, lo busco y lo busco y no doy… Desde que nací tuve muchas ausencias y sufrí de muchos abandonos», dijo inicialmente la actriz. Posterior a eso, agregó: «Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona».

Al ver el difícil momento que generó este recuerdo en Carla Giraldo, su amiga y compañera Marbelle se fue para su estación para darle un abrazo como sinónimo de apoyo.

Finalmente, la empresaria presentó ante los jurados un plato al cual denominó ‘Ausencia’, que consistía en unas repollitas rellenas de un frosting de queso con un toque de ron, que según la actriz, tenía que ver con su mamá, quien bebía demasiado.

«Cociné con mucho dolor, con muchas tristezas, con el corazón arrugado, entonces si me da para ganar soy muy feliz y si no, entonces tengo más platos para hacer», fueron las palabras de Carla Giraldo respecto a su plato.

