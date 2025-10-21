La Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025- II, avanza en su calendario con un total de 15 partidos disputados hasta la fecha.

Todos los encuentros pueden seguirse en vivo a través de la página de Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

Previo a la jornada de este martes 21 de octubre, Caribbean Storm se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 10 puntos en seis partidos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

Le sigue Toros del Valle en el segundo lugar con 8 unidades (4 victorias). Paisas es tercero con 7 puntos (3 victorias y 1 derrota), seguido por Sabios de Manizales con el mismo puntaje (2 victorias y 3 derrotas, pero con un mayor número de partidos jugados).

En las siguientes posiciones se encuentran Caimanes del Llano en el quinto puesto con 6 unidades (2 victorias y 2 derrotas), Cimarrones es sexto con 5 puntos (5 derrotas), y Motilones ocupa el séptimo lugar con 2 unidades (2 derrotas).

La jornada del lunes 20 de octubre dejó dos emocionantes resultados. En el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe de Manizales, Sabios regresó a la senda de la victoria al imponerse 71 – 57 sobre Cimarrones.

Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

El venezolano Jonathan Acosta de Sabios fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, con una actuación destacada de 10 puntos, 12 rebotes y dos tapones.

Por su parte, en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, Caribbean Storm venció a Paisas con un marcador de 83 – 79, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de Paisas como local. Michael Jackson (Caribbean Storm) se llevó el reconocimiento de MVP con 25 puntos, 10 rebotes y tres asistencias.

La actividad del certamen continúa este martes 21 de octubre con dos enfrentamientos. A las 6:30 de la tarde, Sabios y Cimarrones se miden nuevamente en Manizales.

Posteriormente, a las 8:30 de la noche, el Coliseo ‘Toto’ Hernández será sede del partido entre Motilones y Toros del Valle.

Es importante resaltar que el rentado nacional se encuentra actualmente en la ronda eliminatoria (primera fase), bajo la modalidad de todos contra todos, a una sola vuelta, donde los equipos se enfrentarán dos veces a cada rival.

