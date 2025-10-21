Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

    • Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

    Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas
    Caribbean Storm lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II con 10 puntos en intensa ronda eliminatoria de 15 partidos. Foto: cortesía DPB
    Compartir:
    • Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

    Resumen: La Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II ha disputado 15 partidos hasta la fecha y es liderada por Caribbean Storm con 10 puntos, seguido de cerca por Toros del Valle (8) y Paisas (7), mientras que todos los juegos se transmiten en vivo por el Facebook del Comité Olímpico Colombiano. En la jornada más reciente, Caribbean Storm venció a Paisas 83-79, con Michael Jackson como MVP, y Sabios superó a Cimarrones 71-57, donde Jonathan Acosta fue el MVP, y la acción continúa este martes 21 de octubre con los partidos Sabios vs. Cimarrones y Motilones vs. Toros del Valle, en el marco de la ronda eliminatoria de todos contra todos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025- II, avanza en su calendario con un total de 15 partidos disputados hasta la fecha.

    Todos los encuentros pueden seguirse en vivo a través de la página de Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

    Previo a la jornada de este martes 21 de octubre, Caribbean Storm se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 10 puntos en seis partidos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

    Le sigue Toros del Valle en el segundo lugar con 8 unidades (4 victorias). Paisas es tercero con 7 puntos (3 victorias y 1 derrota), seguido por Sabios de Manizales con el mismo puntaje (2 victorias y 3 derrotas, pero con un mayor número de partidos jugados).

    En las siguientes posiciones se encuentran Caimanes del Llano en el quinto puesto con 6 unidades (2 victorias y 2 derrotas), Cimarrones es sexto con 5 puntos (5 derrotas), y Motilones ocupa el séptimo lugar con 2 unidades (2 derrotas).

    La jornada del lunes 20 de octubre dejó dos emocionantes resultados. En el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe de Manizales, Sabios regresó a la senda de la victoria al imponerse 71 – 57 sobre Cimarrones.

    Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

    El venezolano Jonathan Acosta de Sabios fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, con una actuación destacada de 10 puntos, 12 rebotes y dos tapones.

    Por su parte, en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, Caribbean Storm venció a Paisas con un marcador de 83 – 79, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de Paisas como local. Michael Jackson (Caribbean Storm) se llevó el reconocimiento de MVP con 25 puntos, 10 rebotes y tres asistencias.

    La actividad del certamen continúa este martes 21 de octubre con dos enfrentamientos. A las 6:30 de la tarde, Sabios y Cimarrones se miden nuevamente en Manizales.

    Posteriormente, a las 8:30 de la noche, el Coliseo ‘Toto’ Hernández será sede del partido entre Motilones y Toros del Valle.

    Es importante resaltar que el rentado nacional se encuentra actualmente en la ronda eliminatoria (primera fase), bajo la modalidad de todos contra todos, a una sola vuelta, donde los equipos se enfrentarán dos veces a cada rival.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Día de absoluciones! Sebastián Villa absuelto por el cargo de abuso sexual

    Guatapé vibra: Canoístas antioqueños aseguran cupos a los Juegos Bolivarianos Lima 2025

    ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

    Atención, hinchas: ¡Medellín se prepara para el clásico más largo de la historia!

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    Francisco Fydriszewski le va a dar la séptima al DIM

    Francisco Fydriszewski le va a dar la séptima al DIM

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga


    [grupos] [fixture items="7"]