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    Cargos a profesor que seguía dando clases pese a tener sanción por las Alcladías de Itagüí y Bogotá

    El Ministerio Público consideró, de manera provisional, que la conducta podría constituir una falta gravísima a título de dolo.

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    Cargos a profesor que seguía dando clases pese a tener sanción por las Alcladías de Itagüí y Bogotá

    Resumen: El profesor fue nombrado en 2016 como docente de matemáticas en la Institución Educativa Palenquitos, en Pinillos, Bolívar, y habría permanecido vinculado hasta cuando le fue aceptada su renuncia.

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    Pese a estar inhabilitado para ejercer funciones como docente, Benigno Rafael Ospino Padilla habría continuado trabajando. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos.

    El profesor fue nombrado en 2016 como docente de matemáticas en la Institución Educativa Palenquitos, en Pinillos, Bolívar, y habría permanecido vinculado al servicio educativo hasta mayo de 2024, cuando fue aceptada su renuncia.

    De acuerdo con la decisión de la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar, contra Ospino Padilla se encontraban vigentes dos sanciones disciplinarias de alcance nacional: una destitución e inhabilidad general por diez años, impuesta por la Alcaldía de Itagüí en mayo de 2017, y una inhabilidad general por once años, proferida por la Secretaría de Educación de Bogotá, con efectos desde abril de 2018.

    El ente de control indicó que el investigado habría tenido conocimiento de las actuaciones disciplinarias adelantadas en su contra y, aun así, habría permanecido vinculado al servicio educativo departamental hasta 2024. Esta situación pudo afectar los principios de legalidad, moralidad, responsabilidad y transparencia que orientan el ejercicio de la función pública.

    El Ministerio Público consideró, de manera provisional, que la conducta podría constituir una falta gravísima a título de dolo.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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