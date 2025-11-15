Cargos a patrullero de la policía por presunto abuso sexual contra una auxiliar de policía

Resumen: Por gve denuncia en Pasto, la Procuraduría formuló cargos al patrullero Eivar Fabián Jaramillo Guerrero, presuntamente implicado en un caso de abuso sexual contra una auxiliar de la Policía en el CAI Plaza del Carnaval.