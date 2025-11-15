Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Cargos a patrullero de la policía por presunto abuso sexual contra una auxiliar de policía

    Los hechos, de acuerdo con testimonio de la víctima, sé habrían presentado el 23 de agosto de 2025

    Publicado por: SoloDuque

    Cargos a patrullero de la policía por presunto abuso sexual contra una auxiliar de policía

    Resumen: Por gve denuncia en Pasto, la Procuraduría formuló cargos al patrullero Eivar Fabián Jaramillo Guerrero, presuntamente implicado en un caso de abuso sexual contra una auxiliar de la Policía en el CAI Plaza del Carnaval.

    La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al patrullero de la Policía, Eivar Fabián Jaramillo Guerrero, implicado, presuntamente, en un caso de abuso sexual, en un CAI de la ciudad de Pasto.

    Los hechos, de acuerdo con testimonio de la víctima, sé habrían presentado el 23 de agosto de 2025 en el interior del CAI de la Plaza del Carnaval, donde el uniformado, al parecer, habría cometido actos indebidos con una auxiliar de la Policía.

    Conocido el episodio, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía adelantó las investigaciones respectivas y puso en conocimiento a la Procuraduría de Instrucción de Pasto que halló fundamentos razonables para formular cargos contra Jaramillo Guerrero.

    La conducta del uniformado fue calificada como falta gravísima a título de dolo.

