En Carepa, Antioquia habitantes denuncian que llevan nueve días sin agua

Los habitantes del municipio de Carepa, en Antioquia, denunciaron que llevan nueve días sin sin servicio de agua. Según aseguraron, el acueducto es muy viejo, y cada vez que se arreglan los daños, el servicio se reestablece de forma intermitente.

Cuando tienen servicio aseguran que solo llega por tres horas, en las primeras horas de la mañana o de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

“Van varias veces que se va varios días y es porque las tuberías están muy viejas y cuando hay un daño solo arreglan eso y no las cambian. Ahora lo que está pasando es que estamos sin agua hace nueve días y nos comunicamos con EPM y nos dan informaciones que no son concretas y nos prometen que va a volver el agua y eso no ha pasado”, aseguró una habitante de Carepa al medio Urabá Stéreo.

Ante esta situación, los habitantes solicitan a las -empresas Públicas de Medellín -EPM-, que envíe un carro tanque para poder abastecer a la comunidad.

“Carepa es uno de los municipios con peor servicio de acueducto. Dicen que el agua es potable, pero si no está filtrada o hervida no es apta para el consumo humano. Muchas familias están recogiendo agua de lluvia e hirviéndola para poderla consumir”, dijo la misma fuente.

Frente a la problemática, los habitantes del municipio realizaron una protesta frente a las oficinas de EPM del municipio para exigir que se reestablezca el servicio. “Hace más de cinco días que el agua no llega a mi casa. No es justo que mi abuela y mi hijo no tengan ni una gota para tomar. Estamos comprando seis litros de agua en $1.500, cuando el metro cúbico cuesta máximo $2.200. Esto no es justo”, le dijo una habitante de Carepa al mismo medio.

El alcalde del municipio, Jonnan Alexis Cerquera, aseguró que hay mesas de trabajo instaladas con Aguas Regionales para hacer seguimiento a esta problemática.

Estaba trabajando en construcción cuando unos sujetos lo mataron a tiros https://t.co/6WEvhYU2GT — Minuto30.com (@minuto30com) June 23, 2021

Lea también: VIDEO: Se presenta alta congestión vial a la altura de la estación Niquía