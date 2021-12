¡Otra vez! Cardona y Villa bajo la lupa en Boca

Boca Juniors enfrentaba este domingo a Newells Old Boys en La Bombonera, sin embargo el compromiso que se tenía pactado para las 7:30 pm (hora colombiana) no pudo llevarse a cabo debido a las condiciones climáticas que se presentaron aquella noche en Buenos Aires, por ende el encuentro entre «xeneizes» y «leprosos» tuvo que realizarse finalmente la noche de ayer y finalizó en paridad sin goles.

Lo llamativo del encuentro es que en la nómina que tenía organizada el entrenador Sebastian Battaglia para el inicio del partido el día domingo se encontraba Edwin Cardona, Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano, jugadores que durante la practica matutina del lunes aún se encontraban entre los inicialistas pero sorpresivamente cuando llegó la hora del partido el martes, ninguno de los 3 jugadores salío al terreno de juego.

Lo primero que se había especulado era una supuesta pelea interna entre Edwin Cardona con Agustín Almendra y en la que luego llegaron Villa y Zambarano, sin embargo esta idea dejaba la duda de por que si el jugador argentino era de la partida, incognita que Battaglia aclaró en rueda de prensa: «Eso es mentira, lo desmiento completamente. Se instalan un montón de cosas, uno a veces tiene que escuchar cada cosa que si salimos a aclarar todo, no se puede vivir».

Pero finalmente en la misma rueda de prensa el ex jugador y ahora entrenador de Boca Juniors informó que la ausencia en el once inicialista de los 3 jugadores fue por una intoxicación: «los cambios fueron producto de un malestar que tenían los tres, una intoxicación. Zambrano directamente no salió a hacer la entrada en calor, se quedó en el banco de suplentes, se sentía muy mal. Edwin y Villa hicieron un esfuerzo enorme para ayudar al equipo, la verdad que los necesitamos».

Sin embargo, la causante de la intoxiicación nunca fue aclarada por pate de ninguno de los miembros del cuerpo técnico o las directivas de Boca Juniors, por ende se entiende que corresponde a un caso de indisciplina cometido el lunes en la noche por el trío de jugadores en el que ingirieron o comieron algo que no debían, descartando un probable emponzoñamiento generado con la alimentación de la concentración dado que sólo fueron ellos 3 quienes se vieron afectados.

Cabe recordar que Boca esta peleando por obtener un cupo a la Copa Libertadores del próximo año por medio de la ubicación en la tabla anual, por lo que el empate sin goles frente al club rosarino en condición de local genera más malestar en el mundo xeneize.

Eduardo Salvio, Exequiel Zeballos y Lisandro López fueron quienes finalmente remplazaron a los colombianos y al peruano para el inicio del encuentro, aunque Villa finalmente ingresó a los 12 minutos del complemento y Cardona lo hizo 7 minutos más tarde.

¿Edwin Cardona seguirá en Boca?

Las directivas de Boca Juniors le comunicaron al club mexicano que sí les interesa comprar al colombiano, sin embargo que la transacción se podría realizar siempre y cuando haya una rebaja significativa en el valor a pagar, en la cual se espera disminuir el costo de la compra en aproximadamente un 50%.

Aún se espera la decisión que pueda tomar Xolos de Tijuana, pero hasta el momento lo único cierto es que Boca no notificó el uso de la opción de compra por los 5 millones de dólares pactados en el momento del préstamo y en la cual tenía plazo hasta ayer 30 de noviembre.

