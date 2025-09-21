Atlético Nacional, con técnico temporal, logró una victoria 1-2 en condición de visitante, con anotaciones de dos jugadores divorciados con el gol, Edwin Cardona y Andrés Felipe Román.

El primer gol del partido llegó al minuto 52 del compromiso luego de un robo de balón de Alfredo Morelos en el centro de la cancha.

Morelos carreteó por el medio y vio a Edwin Cardona que por el carril izquierdo se desprendió y avanzó solo.

Cardona, como el crack que es, ante la salida del portero de Unión Magdalena ‘cuchareó’ el balón y baño al guardameta Joaquín Mattalia.

Con la anotación llegó el 0-1 y el gol para Edwin en su regreso a la titularidad con el verde paisa, Cardona ya suma 3 en este campeonato.

El gol del empate llegó al minuto 61 a través de Ricardo ‘el Caballo’ Márquez que logró controlar un balón luego de un error en salida de Atlético Nacional.

Con anotaciones de los divorciados con el gol, Cardona y Román, Atlético Nacional ganó en Santa Marta 1-2

Márquez, aprovechando el error con el pase atrás de Morelos, logró quitarse de encima a William Tesillo y patear al palo derecho de David Ospina que se vio lento en la reacción para tratar de evitar el gol.

El 1-2 del compromiso llegó al minuto 92, luego de la anotación de otro de los verdolagas que estaba negado con el gol, Andrés Felipe Román..

Román fue asistido por Juan David Rengifo que lo asistió al verlo ingresar como en las épocas de Efraín Juárez, se la puso y este sacó un zapatazo contundente.

El verde paisa llegó a 20 puntos en la Liga BetPlay II-2025, ubicándose quinto, parcialmente en la tabla.

Los verdolagas ahora deberán prepararse para el clásico del país contra Millonarios el sábado 27 de septiembre en el Atanasio Girardot.

