Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    • ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    Atlético Nacional confirmó su once titular con Ospina y un juvenil sorpresa para el crucial enfrentamiento contra Junior en Curramba. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    Resumen: El director técnico Diego Arias anunció la alineación titular con la que Atlético Nacional enfrentará a Junior de Barranquilla en un estadio lleno, destacando la ausencia de Edwin Cardona. El equipo formará con David Ospina en el arco; la defensa estará compuesta por Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García y Camilo Cándido. En el mediocampo, la pareja de volantes será Jorman Campuzano y Matheus Uribe, mientras que el juvenil sorpresa Juan Manuel Rengifo ocupará la posición de Cardona. Finalmente, el ataque estará liderado por los extremos Marino Hinestroza y Juan Bauzá, y el delantero centro Dairon Asprilla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias anunció el once titular con el que Atlético Nacional enfrentará a Junior de Barranquilla con un estadio completamente lleno.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa formará ene l arco con David Ospina y los laterales, por derecha, Andrés Felipe Román y por izquierda Camilo Cándido.

    Para este juego los centrales elegidos serán William Tesillo y Simón García, mientras la pareja de volantes está compuesta por Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

    ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    Más adelante, en reemplazo de Edwin Cardona, el elegido es el juvenil sorpresa Juan Manuel Rengifo, uno de los dos cambios más significativos.

    En punta, el extremo por derecha será Marino Hinestroza, el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Dairon Asprilla.

    El compromiso se disputará en curramba desde las 6:30 de la tarde.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Chao Atlético Nacional? El verde paisa perdió 2-1 contra Junior y ve complicada la final

    Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    ¡Enfocados en el liderato! Los convocados de Nacional para visitar a Junior

    ¡Aplaudan de pie, se nos graduó Tutunendo! Carmelo Valencia ya es un orgulloso bachiller

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Chao Atlético Nacional? El verde paisa perdió 2-1 contra Junior y ve complicada la final

    ¿Chao Atlético Nacional? El verde paisa perdió 2-1 contra Junior y ve complicada la final

    ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    ¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

    Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    ¡Enfocados en el liderato! Los convocados de Nacional para visitar a Junior

    ¡Enfocados en el liderato! Los convocados de Nacional para visitar a Junior

    ¿Chao DIM? El ‘diablo’ salió ‘Poderoso’ y derrotó al rojo de la montaña 2-1

    ¿Chao DIM? El ‘diablo’ salió ‘Poderoso’ y derrotó al rojo de la montaña 2-1


    [grupos] [fixture items="7"]