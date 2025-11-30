¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

Diego Arias anunció el once titular con el que Atlético Nacional enfrentará a Junior de Barranquilla con un estadio completamente lleno.

El verde paisa formará ene l arco con David Ospina y los laterales, por derecha, Andrés Felipe Román y por izquierda Camilo Cándido.

Para este juego los centrales elegidos serán William Tesillo y Simón García, mientras la pareja de volantes está compuesta por Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Más adelante, en reemplazo de Edwin Cardona, el elegido es el juvenil sorpresa Juan Manuel Rengifo, uno de los dos cambios más significativos.

En punta, el extremo por derecha será Marino Hinestroza, el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Dairon Asprilla.

El compromiso se disputará en curramba desde las 6:30 de la tarde.

