¡No va Cardona! Atlético Nacional anunció los titulares para visitar a Junior

Resumen: El director técnico Diego Arias anunció la alineación titular con la que Atlético Nacional enfrentará a Junior de Barranquilla en un estadio lleno, destacando la ausencia de Edwin Cardona. El equipo formará con David Ospina en el arco; la defensa estará compuesta por Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García y Camilo Cándido. En el mediocampo, la pareja de volantes será Jorman Campuzano y Matheus Uribe, mientras que el juvenil sorpresa Juan Manuel Rengifo ocupará la posición de Cardona. Finalmente, el ataque estará liderado por los extremos Marino Hinestroza y Juan Bauzá, y el delantero centro Dairon Asprilla.
Diego Arias anunció el once titular con el que Atlético Nacional enfrentará a Junior de Barranquilla con un estadio completamente lleno.
El verde paisa formará ene l arco con David Ospina y los laterales, por derecha, Andrés Felipe Román y por izquierda Camilo Cándido.
Para este juego los centrales elegidos serán William Tesillo y Simón García, mientras la pareja de volantes está compuesta por Jorman Campuzano y Matheus Uribe.
Más adelante, en reemplazo de Edwin Cardona, el elegido es el juvenil sorpresa Juan Manuel Rengifo, uno de los dos cambios más significativos.
En punta, el extremo por derecha será Marino Hinestroza, el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Dairon Asprilla.
El compromiso se disputará en curramba desde las 6:30 de la tarde.
Más noticias de Atlético Nacional