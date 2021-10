Cardi B mostró la mansión que le dio su esposo por el cumpleaños

El rapero Offset le regaló tremendo casa a su mujer Cardi B con motivo de su cumpleaños, la artista mostró la mansión que le dio su esposo por el cumple.

A través de la descripción del video, Cardi B le contó a sus fans que ella estuvo hablando con su esposo sobre invertir en propiedades en el Caribe para tener un lugar donde pasar las vacaciones, y pensó que dicho tema había quedado en el pasado hasta que Offset decidió comprarle una gigantesca casa con vista al mar de Republica Dominicana.

La mansión tiene siete habitaciones y siete baños que, sin embargo, no se convertirá en su nueva casa de vacaciones. Además, tiene dos piscinas.

«Le estuve diciendo a Set que realmente quiero invertir en propiedades de alquiler de casas a corto plazo en la República Dominicana y otros países del Caribe (ya que la gente va de vacaciones todo el año a esos lugares), pero sentí que no estaba de acuerdo conmigo y que prefería poner el dinero en otras inversiones», escribió la rapera.

«Bueno, estaba equivocada. ¡Es que no me lo puedo creer! Esto fue tan increíble para mí. Por un lado, estoy tan feliz de que realmente me estuvieras escuchando y no sólo sonriendo y asintiendo con la cabeza para que pudiera dejar de hablarte de ello», afirmó Cardi B tras mostrar la nueva casa.

«Dos, no crees que mis ideas de inversión son una locura y tres, me encanta que le hayas pedido a mi padre que trabaje contigo en esto», finalizó la cantante.

Cardi B mostró la mansión que le compró Offset