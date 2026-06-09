Resumen: El hombre fue capturado en un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

A la cárcel presunto violador serial que además atracaba a sus víctimas en Norte de Santander

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Anderson René Méndez, de 43 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

La investigación adelantada por un fiscal seccional permitió establecer que el hoy procesado habría abusado de cuatro mujeres, entre los 19 y 25 años, en diferentes sectores de Pamplona (Norte de Santander). Los hechos ocurrieron entre 2024 y enero reciente.

Al parecer, las víctimas eran abordadas e intimidadas con arma cortopunzante por el procesado, quien las llevaba hasta lugares desolados para someterlas a múltiples vejámenes sexuales, amenazándolas de muerte. En uno de los eventos, se habría apoderado de las pertenencias de una de las mujeres.

El hombre fue capturado en un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

El procesado, en el desarrollo de las audiencias preliminares, no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.