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    A la cárcel presunto violador serial que además atracaba a sus víctimas en Norte de Santander

    La investigación da cuenta de que el procesado, utilizaría la misma modalidad de intimidar a las víctimas para llevarlas a lugares desolados donde las abusaba.

    Publicado por: SoloDuque

    Policía y medico abusaban de mujeres en Urabá
    Imagen ilustrativa tomada de Internet
    A la cárcel presunto violador serial que además atracaba a sus víctimas en Norte de Santander

    Resumen: El hombre fue capturado en un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Anderson René Méndez, de 43 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

    La investigación adelantada por un fiscal seccional permitió establecer que el hoy procesado habría abusado de cuatro mujeres, entre los 19 y 25 años, en diferentes sectores de Pamplona (Norte de Santander). Los hechos ocurrieron entre 2024 y enero reciente.

    Al parecer, las víctimas eran abordadas e intimidadas con arma cortopunzante por el procesado, quien las llevaba hasta lugares desolados para someterlas a múltiples vejámenes sexuales, amenazándolas de muerte. En uno de los eventos, se habría apoderado de las pertenencias de una de las mujeres.

    El hombre fue capturado en un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

    El procesado, en el desarrollo de las audiencias preliminares, no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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