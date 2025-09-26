Resumen: La docente, al parecer, aprovechó su condición respecto de las menores, al igual que la confianza que en ella depositaron los padres de las víctimas para, al parecer, someterlas a distintos vejámenes sexuales.

A la cárcel, profesora de kinder que habría abusado de niñas de 4 y 5 años en San Andrés de Cuerquia

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que una profesora señalada de haber agredido sexualmente a varias de sus estudiantes, menores de edad, fuera enviada a un centro carcelario, como medida de aseguramiento. La mujer fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

Labores investigativas lideradas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquia (UENNA) evidenciaron que la docente aprovechó su condición respecto de las menores, al igual que la confianza que en ella depositaron los padres de las víctimas para, al parecer, someterlas a distintos vejámenes sexuales.

Se trata de Luz Ferney L. B. quien entre los años 2024 y 2025, como docente en un jardín infantil en el municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), habría abusado sexualmente de cuatro niñas cuyas edades oscilan entre 4 y 5 años a quienes, se cree, sometió a tocamientos de índole sexual. Se presume que las víctimas fueron abusadas por la procesada.

Los hechos fueron denunciados por la madre de una de las agredidas, luego de notar alteraciones en el comportamiento de su hija. De igual manera, sucedió con otras menores, quienes presentaron señales de abuso.

En desarrollo de las audiencias concentradas la procesada negó su responsabilidad frente al cargo en su contra.