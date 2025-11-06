gatica mascota, Vías habilitadas tras finalización de la marcha de docentes en Manizales
A la cárcel por matar una gatica a golpes: la dueña de la mascota lo vio

Resumen: La propietaria del animal se percató del hecho y alertó a la Policía Nacional quienes capturaron al hombre en flagrancia

La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal seccional, presentó ante un juez con función de control de garantías de Manizales (Caldas) a un individuo, presunto responsable del delito de muerte al animal agravado.

Los hechos investigados ocurrieron la mañana del pasado 31 de octubre, en el barrio Los Limones del municipio de la Dorada (Caldas) donde el procesado, al parecer, golpeó violentamente a una gatica.

La propietaria del animal se percató del hecho y alertó a la Policía Nacional quienes capturaron al hombre en flagrancia. El investigado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para ser procesado de acuerdo con los parámetros de la Ley 2455 de 2025.

El procesado no aceptó los cargos imputados.

