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    ¡Aprovechaba que la mamá del niño salía a trabajar! Cárcel para hombre que abuso sexualmente de su hijastro

    La víctima era un niño de solo 11 años

    Publicado por: SoloDuque

    Una niñera abuso sexualmente de un niño en Cartagena
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Aprovechaba que la mamá del niño salía a trabajar! Cárcel para hombre que abuso sexualmente de su hijastro

    Resumen: Estos comportamientos, al parecer, vendrían ocurriendo desde junio de 2025 y se habrían prolongado hasta enero de 2026

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Floridablanca (Santander) puso en evidencia a un hombre señalado de abusar sexualmente de un menor de 11 años, hijo de su pareja sentimental.

    Los abusos habrían ocurrido en una vivienda de la Vereda Palmera (Ruitoque) en la que residían el procesado, su pareja y el hijo de esta. Al parecer, cuando la mujer salía a trabajar el niño era sometido a vejámenes por el señalado agresor.

    Estos comportamientos, al parecer, vendrían ocurriendo desde junio de 2025 y se habrían prolongado hasta enero de 2026. También se presume que el investigado grabó con un celular las agresiones a las que habría sometida la víctima.

    Por estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al presunto implicado el pasado 18 de marzo en el Barrio Ciudad Valencia de Floridablanca. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado, el cual aceptó.

    Por determinación judicial el hombre deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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