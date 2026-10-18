Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8

¡No podía ni hablar de «la perra»! Cárcel para mujer que en embriaguez embistió con su carro otro vehículo

En los hechos ocurridos en Cundinamarca, fueron puestas en riesgo dos menores de 4 y 14 años

Publicado por: SoloDuque

¡No podía ni hablar de «la perra»! Cárcel para mujer que en embriaguez embistió con su carro otro vehículo
Archivo
¡No podía ni hablar de «la perra»! Cárcel para mujer que en embriaguez embistió con su carro otro vehículo

Resumen: Los hechos ocurrieron el 16 de octubre, cuando la mujer impactó el automotor, retrocedió varios metros y avanzó nuevamente contra este. Entre las personas puestas en riesgo había dos menores de 4 y 14 años

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Alba Yaneth Espitia Lancheros, quien embistió repetidamente un vehículo ocupado y puso en peligro a varias personas en Lenguazaque (Cundinamarca).

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre, cuando la mujer impactó el automotor, retrocedió varios metros y avanzó nuevamente contra este. Entre las personas puestas en riesgo había dos menores de 4 y 14 años.

La conductora continuó su recorrido hacia otro sector del municipio, donde realizó maniobras que amenazaron la integridad de otras personas. La situación terminó cuando colisionó contra un obstáculo y habitantes de la zona intervinieron para impedir que siguiera avanzando.

Espitia Lancheros fue capturada en flagrancia. Una valoración médica posterior registró dificultad para hablar y falta de coordinación motora, signos compatibles con el consumo de alcohol.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ubaté le imputó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo. La procesada no aceptó los cargos.

El juez declaró legal la captura y la incautación del vehículo y, a petición de la Fiscalía, dispuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.