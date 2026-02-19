Resumen: Medellín avanza en la construcción de su Cárcel para Sindicados en San Cristóbal. Con capacidad para 1.339 personas y un enfoque en resocialización, el alcalde Gutiérrez la presenta como modelo único en el país.

‘Un modelo único en el país’: Fico Gutiérrez reveló cómo va la construcción de la cárcel Metropolitana

Medellín avanza en la construcción de una cárcel que promete ser modelo único en Colombia. Este jueves 19 de febrero, el alcalde Federico Gutiérrez realizó una visita técnica al corregimiento de San Cristóbal, donde se levanta una de las obras de infraestructura carcelaria más ambiciosas que haya emprendido una ciudad en el país.

La cárcel Metropolitana para sindicados (es decir, para personas que aún no han recibido una condena) registra un avance del 9% y ya muestra movimiento en excavaciones, vías de acceso, muros de contención y estructuras de pabellones.

Una obra que, cuando esté lista, tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad distribuidas en seis pabellones, incluyendo uno especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

El mandatario fue claro al señalar que el establecimiento no será un simple sitio de reclusión, sino un espacio pensado para la reinserción social, con pabellones dedicados a la formación, áreas de visitas familiares con capacidad para 250 personas cada una, servicios de salud, atención psicosocial y acceso a educación técnica.

“Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos”, afirmó Gutiérrez durante el recorrido.

Y la necesidad de esta infraestructura no es un capricho administrativo: las cifras del hacinamiento en Medellín hablan por sí solas. A comienzos de 2025, estaciones de policía como la de La Candelaria, diseñada para 75 persona, llegaron a albergar más de 300. Laureles, con cupo para 30, superó las 100. Y Belén, pensada para 20 personas, registró más de 115.

La inversión total del proyecto supera los $675.000 millones de pesos bajo un esquema de asociación público-privada, con pagos proyectados entre 2027 y 2038. Y mientras las obras avanzan, ya generan impacto en la zona: actualmente 297 trabajadores están vinculados al proyecto, con la meta de llegar a 500 empleos durante este año, priorizando mano de obra local y femenina.

El alcalde también recordó que la construcción de esta cárcel responde a una orden directa de la Corte Suprema de Justicia, que exige a los mandatarios locales resolver el problema de los sindicados que hoy permanecen en condiciones precarias en instalaciones que no fueron diseñadas para eso. “Estamos cumpliendo la sentencia y vamos muy bien en las obras”, aseguró Gutiérrez.

Con esta apuesta, Medellín no solo busca descongestionar sus estaciones de policía, sino sentar un precedente nacional sobre cómo debe verse una política carcelaria que combine seguridad, legalidad y dignidad humana en un mismo lugar.

