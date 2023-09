VIDEO: Cárcel para tres presuntos responsables de matar a tres personas prendiéndoles fuego, en zona rural de La Guajira

in

Por ser presuntos responsables de matar a 3 personas prendiéndoles fuego en La Guajira. una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Jerleyn Benjamín C. R., Laura Gabriela R. C. y Breyder Alexander R. C..

Estas personas serían las responsables de la incineración de una mujer en estado de embarazo, un menor de edad y un hombre, el 12 de enero del año en curso, en la entrada de Puerto Caracol, en la vía que conduce de Riohacha (La Guajira) a Santa Marta (Magdalena).

Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó el delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado Investigación por triple homicidio.

La evidencia técnica indica que los investigados que estarían involucrados en el asesinato, estuvieron en la escena del crimen y desplegaron varias actividades previas para ejecutarlo.

Inicialmente, se estableció que Laura Gabriela hizo los trámites para alquilar un vehículo por ocho días. El contrato de arrendamiento fue firmado por Jerleyn Benjamín y el automotor les fue entregado el 11 de enero en Barranquilla(Atlántico).

En su momento, señalaron que el destino sería Santa Marta; sin embargo, el dispositivo satelital instalado al carro evidenció que se movilizaron a La Guajira.

Paralelamente, el 9 de enero de 2023, Breyder Alexander viajó por vía aérea de Medellín (Antioquia) a Barranquilla y posteriormente, se desplazó a Riohacha.

El 12 de enero, estas tres personas se encontraron y acudieron a la entrada de Puerto Caracol. Luego se dirigieron a un establecimiento de comercio y compraron ocho llantas, las cuales habrían llevado y ocultado en el punto donde ocurrió el crimen.

Videos de cámaras de seguridad, análisis a las señales de los celulares de los presuntos homicidas y otros elementos de prueba indican que, en la noche, regresaron al lugar y le

habrían prendido fuego a las víctimas con las llantas que adquirieron horas antes. Los señalados habrían escapado del sitio después de matar a 3 personas.

De las víctimas se estableció que llegaron a Riohacha en diciembre de 2022, y se hospedaron en un hotel de la ciudad hasta el 10 de enero de 2023.

Para más noticias de Colombia.