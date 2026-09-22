Resumen: En el desarrollo de la investigación fueron obtenidos testimonios y otros elementos materiales probatorios que darían cuenta de posibles episodios reiterados de violencia en el entorno familiar del cual también serían víctimas dos hermanos de la niña.

A la cárcel mandaron a la madre y al padrastro de una bebé de dos años que murió por brutal golpiza en La Dorada

Por las graves agresiones y maltrato a los que fue sometida una niña de 2 años en La Dorada (Caldas), que desencadenaron en su muerte cerebral y posterior fallecimiento, fueron judicializados la madre y el padrastro de la víctima.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el pasado 16 de septiembre, la pareja llegó con la niña inconsciente a un centro asistencial argumentando que se habría golpeado la cabeza.

Ante la gravedad de la lesión, la menor de edad fue sometida a una cirugía, pero falleció por muerte cerebral el pasado 20 de septiembre. De acuerdo con el reporte del Instituto Colombiano de Medicina Legal, la niña también presentaba múltiples hematomas en todo su cuerpo, cicatrices por quemaduras y desnutrición.

En el desarrollo de la investigación fueron obtenidos testimonios y otros elementos materiales probatorios que darían cuenta de posibles episodios reiterados de violencia en el entorno familiar del cual también serían víctimas dos hermanos de la niña.

Asimismo, la Fiscalía logró establecer que la menor de edad había sido objeto de intervención previa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y permaneció bajo protección de esa entidad desde los dos meses hasta diciembre de 2025.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Caldas les imputó los cargos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Los cargos no fueron aceptados y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Información publicada por la Fiscalía