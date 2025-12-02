La fiscalía pidió que el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, sea enviado a la cárcel, tras acusarlo de 5 delitos. Foto: Tomada de Redes sociales / Créditos al autor

Resumen: El 2 de diciembre, la fiscal Lucy Laborde solicitó ante el juez de control de garantías la detención carcelaria para Nicolás Petro, hijo del presidente, en el marco de la diligencia judicial en Barranquilla, imputándole cinco delitos que incluyen falsedad en documentos, interés indebido en contratos, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La solicitud se fundamenta en la presunta participación de Petro en un entramado entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico, y se sostiene con el argumento de que este tenía conocimiento de sus supuestas acciones ilegales; además, la fiscal reveló que Petro había solicitado información privilegiada sobre una noticia criminal reservada que no debía conocer, lo que encendió las alarmas sobre un posible acceso a información confidencial.

¡Pa’ fuera, no, Pa’ la cárcel, sí! Fiscalía pidió encanar a Nicolás Petro: El juez aún no ha decidido

La fiscal Lucy Laborde, al frente del caso de Nicolás Petro, sorprendió en la mañana de este martes, 2 de diciembre, al pedir al juez de control de garantías que envíe a la cárcel al hijo del presidente de la República.

La diligencia se desarrolla en el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla y en la misma, que aún se está adelantando, la petición es clave.

A juicio de la funcionaria judicial, Nicolás Petro estaría vinculado en un entramado relacionado entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico.

Laborde sustentó su solicitud amparada en el argumento de que Petro sabía que estaba desarrollando una conducta presuntamente ilegal.

Pero no fue solo eso, la Fiscal puso en evidencia un derecho de petición remitido por Petro a la Fiscalía pidiendo información sobre una noticia criminal que, en ese momento, Nicolás no tenía por que conocer.

Esa situación habría puesto en evidencia que, al parecer, el hijo del presidente estaba accediendo a información privilegiada y reservada, lo que encendió las alarmas del ente investigador.

Esa situación revelada, daría pie para que la Fiscal argumente la medida de aseguramiento en centro carcelario.

El encarte en el que anda metido Nicolás Petro es complicado. Al exdiputado le están imputando un total de 5 delitos.

La fiscal lo acusa de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencia de particular y peculado por apropiación.

Al cierre de esta nota, el juez de control de garantías no ha decidido la medida que impondrá al encartado Nicolás Petro.

