Resumen: La investigación estableció que producto de las reiteradas agresiones la menor de edad fue contagiada con dos enfermedades de transmisión sexual

A la cárcel tres depravados que violaron y hasta infectaron con ETS a una niña de 6 años

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres hombres presuntamente involucrados en el abuso sexual de una niña de 6 años. La investigación estableció que producto de las reiteradas agresiones la menor de edad fue contagiada con dos enfermedades de transmisión sexual.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2025 y agosto de 2026 en la vereda La Palma Baja del municipio de Barbosa (Santander). Al parecer, los procesados de 64, 46 y 29 años habrían aprovechado que la víctima vivía en el mismo inmueble, donde la habrían sometido a múltiples vejámenes sexuales cuando se quedaba sola.

Autoridades que tuvieron conocimiento del caso, presentaron la denuncia permitiendo la judicialización de los ahora asegurados, quienes negaron ser responsable de los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años. Todas las conductas agravadas.

Ninguno de los cargos fue aceptado.