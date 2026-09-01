Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    A la cárcel tres depravados que violaron y hasta infectaron con ETS a una niña de 6 años

    Los hechos investigados ocurrieron entre 2025 y agosto de 2026 y los presuntos implicados no aceptaron los cargos, pese a las evidencias

    Publicado por: SoloDuque

    abuso nina minuto30
    A la cárcel tres depravados que violaron y hasta infectaron con ETS a una niña de 6 años

    Resumen: La investigación estableció que producto de las reiteradas agresiones la menor de edad fue contagiada con dos enfermedades de transmisión sexual

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres hombres presuntamente involucrados en el abuso sexual de una niña de 6 años. La investigación estableció que producto de las reiteradas agresiones la menor de edad fue contagiada con dos enfermedades de transmisión sexual.

    Los hechos investigados ocurrieron entre 2025 y agosto de 2026 en la vereda La Palma Baja del municipio de Barbosa (Santander). Al parecer, los procesados de 64, 46 y 29 años habrían aprovechado que la víctima vivía en el mismo inmueble, donde la habrían sometido a múltiples vejámenes sexuales cuando se quedaba sola.

    Autoridades que tuvieron conocimiento del caso, presentaron la denuncia permitiendo la judicialización de los ahora asegurados, quienes negaron ser responsable de los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años. Todas las conductas agravadas.

    Ninguno de los cargos fue aceptado.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.