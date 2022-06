Encarcelaron a otro de los presuntos autores del homicidio de un menor que encontraron en una alcantarilla en Cali

in

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que enviaron a la cárcel a otro de los presuntos autores del homicidio de un menor que encontraron en una alcantarilla en Cali en septiembre del año 2020.

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos por los cuales el hombre fue judicializado ocurrieron en septiembre de 2020, en un sector del barrio Colón, oriente de Cali, cuando presuntamente agredió con un arma cortopunzante y provocó la muerte de un menor de edad.

Según el proceso penal, el cadáver de la víctima, asesinada por un negocio, fue encontrado dentro de una alcantarilla el 12 de septiembre de 2020 y presentaba varias heridas provocadas con un cuchillo. Operarios de Emcali y personal del Cuerpo de Bomberos extrajeron el cuerpo del sitio, informó la Fiscalía.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, del menor no se tenía noticias desde el 8 de septiembre de ese año, cuando salió de su casa y no regresó. Un familiar recibió una llamada de un hombre, quien no se identificó, y le dijo que lo encontrarían en una alcantarilla, señaló el ente acusador.

Agentes de vigilancia de la Policía Nacional capturaron a este hombre cuando se desplazaba por vía pública de Dagua, municipio del Valle, donde se había refugiado.

El ente investigador le imputó cargos a este hombre como presunto autor de los delitos de homicidio agravado.

Dos hombres que participaron en el crimen de este menor ya fueron condenados

Dentro del proceso por este crimen, un juez penal de conocimiento, por preacuerdo con la Fiscalía General condenó a 25 años de prisión a otros dos hombres como coautores materiales del homicidio del menor.