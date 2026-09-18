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    A la cárcel el presunto asesino de una neerlandesa en Salento: tras el crimen el venezolano se voló para Medellín

    Mientras el individuo huía a Medellín, el cuerpo de la extranjera la encontraron solo 5 días después

    Publicado por: SoloDuque

    A la cárcel el presunto asesino de una neerlandesa en Salento: tras el crimen el venezolano se voló para Medellín

    Resumen: El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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    La investigación por la desaparición y posterior muerte de una ciudadana neerlandesa en Salento (Quindío), permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano presunto responsable de estos hechos.

    El pasado 25 de mayo, la víctima salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en zona rural. Con ese propósito tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, se perdió contacto con ella.

    capturado por la muerte de holandes en salento

    Eduardo Ramiro Mendoza Nare huyo hacia Medellín, tras el crimen de la neerlandesa. Captura de video

    Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que tan pronto la mujer llegó al sector, Mendoza Nare la habría abordado en una zona despoblada y golpeado con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo para despojarla de sus pertenencias. La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte.

    Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa, abandonó la zona y abordó un bus intermunicipal con destino a Medellín (Antioquia). Entre tanto, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada cinco días después, el 31 de mayo.

    Mendoza Nare fue capturado por servidores del CTI en vía pública de Salento. Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

    El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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