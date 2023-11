A la cárcel 7 presuntos integrantes de una banda señalada secuestrar, hurtar y desplazar en Medellín

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial investigado por secuestrar, hurtar y desplazar a varias personas en el nororiente de Medellín (Antioquia).

Se trata de Geovanny Alexander V. G., Edwin Dionisio C. G., Leonardo Fabio C. M., Dyllan C. C., Deison Eney G. B., Anderson Mauricio A. y Eudil Alexander H. C., quienes deberán responder, según su responsabilidad individual, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar y hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula, los hechos habrían ocurrido entre febrero de 2022 y julio de este año en el barrio Santo Domingo, Comuna 1 de Medellín.

Labores de policía judicial permitieron establecer que, los hoy procesados habrían amenazado y desplazado a un hombre de su vivienda porque interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y no recurrió al grupo delincuencial, para solucionar el inconveniente.

Asimismo, otro habitante del barrio fue retenido durante varias horas, porque se habría negado a prestar su motocicleta a uno de los supuestos integrantes del grupo delincuencial.

Después de varias horas, la víctima logró escapar de la vivienda donde permanecía secuestrado.

Los procesados fueron capturados este 26 de octubre por servidores del Gaula de la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no aceptaron los cargos imputados.

