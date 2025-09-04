Medellín invierte $675 mil millones en una cárcel pionera bajo Alianza Público-Privada para aliviar el hacinamiento y generar impacto social. Foto: Cortesía

Primera cárcel por alianza público privada del país, tendrá una inversión de $675.000 millones y capacidad para más de 1.300 internos

Con una inversión de $675.000 millones, Medellín está construyendo la Cárcel Metropolitana para Sindicados, un proyecto pionero en Colombia por ser el primero desarrollado bajo una Alianza Público Privada (APP).

Esta nueva infraestructura, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, tendrá la capacidad de albergar a 1.339 personas privadas de la libertad.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, este proyecto no solo es una solución de seguridad, sino también una inversión social significativa para la región.

«Aquí no solo llega la cárcel, llega la inversión social», afirmó Gutiérrez. La construcción ya está generando hasta 500 empleos locales y se destinarán $1.000 millones en compensación social para obras comunitarias en el corregimiento.

La principal misión de esta nueva cárcel es aliviar el hacinamiento en los centros de detención transitoria de la ciudad, como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Actualmente, el hacinamiento en estas instalaciones supera el 180%. Por ejemplo, la estación Candelaria, con una capacidad para 75 personas, alberga a 309, y la Sijín, con espacio para 20, tiene 278 detenidos.

El alcalde explicó que la infraestructura penitenciaria actual en el área metropolitana está colapsada.

«Las estaciones de policía en el área metropolitana tienen una capacidad para 778 personas privadas de la libertad y hoy tienen más de 2.000 en centros que no están habilitados para eso», precisó. La nueva cárcel busca corregir esta situación, cumpliendo con fallos judiciales y ofreciendo un espacio adecuado para los sindicados.

La construcción de la Cárcel Metropolitana es el resultado de años de estudios de prefactibilidad que comenzaron en 2016.

La concesión del proyecto fue adjudicada a la empresa Carmet Medellín S.A.S. (Prodemex). El proyecto se ha diseñado para cumplir con estándares internacionales de seguridad y gestión, y está bajo una estricta supervisión para asegurar su correcta ejecución.

La nueva cárcel es vista como un pilar fundamental para el modelo de seguridad integral de la ciudad, que busca articular tecnología, gestión social y presencia institucional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

