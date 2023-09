VIDEO: 10 años de cárcel para 6 policías que se metieron a robar a una casa durante un falso allanamiento en Medellín

in

Un juez de conocimiento condenó a 9 años y 10 meses de prisión en primera instancia, a seis policías que cometieron un hurto en una vivienda de Medellín, en medio de un falso allanamiento.

Se trata de los patrulleros de la Policía Nacional Johan Sebastián S. C., Iván René G. D., Orlin Smith G. G., Henry Humberto C. Á., Wilmar Rafael L. O. y Jairo Mauricio N. C., condenados por el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, la madrugada del 24 de noviembre de 2017, los uniformados irrumpieron en una vivienda del barrio Santo Domingo Savio de la capital antioqueña y realizaron diligencias allanamiento y registro sin orden judicial, en una supuesta búsqueda de sustancias estupefacientes.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Los moradores del inmueble denunciaron que durante el procedimiento irregular fueron sustraídos dinero en efectivo y un anillo de oro, todo valorado en $2.100.000.

El juez ordenó la captura de los procesados para que cumplan la pena en el centro de reclusión que determine el Inpec.

Para más noticias de Medellín.