VIDEO: A la cárcel seis presuntos miembros de ´Los Niches´ en Bogotá

in

Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas acusadas de pertenecer a la banda delincuencial ‘Los Niches’.

La decisión afecta a Nubia Esperanza F., Jhon Fredy R. G., José Wilmar G. C., Pedro Eduardo S. F., Fabio F. y Jimmy Alexander C. C.. Este último sería el presunto cabecilla de la organización ilegal y habría participado en el homicidio de dos personas en hechos ocurridos el 14 de abril de 2022 y 17 de junio de 2023 en Bogotá.

Información en poder de la Fiscalía evidencia que los procesados al parecer se dedicaban al tráfico y comercialización de estupefacientes desde 2019. También serían responsables de una serie de homicidios selectivos cometidos en la localidad de Fontibón, en la capital del país, y en Soacha (Cundinamarca).

El material probatorio da cuenta que esta organización ilegal obtendría recursos semanales cercanos a los 30 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes.

Durante los operativos de allanamiento y captura fueron incautadas armas de fuego, munición, estupefacientes y varios celulares.

La Fiscalía imputó a los procesados como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de sustancias estupefacientes y homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos en su contra.

La decisión afecta a Nubia Esperanza Fandiño, Jhon Fredy Romero, José Wilmar Gómez, Pedro Eduardo Sánchez, Fabio Fandiño y Jimmy Alexander Cardozo. Este último sería el cabecilla de la organización ilegal y habría participado en el homicidio de dos personas en hechos ocurridos el… pic.twitter.com/9sDyrr9u1I — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 12, 2023

Para más noticias de Bogotá.