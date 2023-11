VIDEO: A la cárcel 10 militares implicados en el asesinato de un campesino en el Cauca

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, presentó ante un juez de control de garantías a 10 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de un campesino de 53 años, el pasado 26 de octubre, en zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

Los elementos de prueba dan cuenta de que la víctima caminaba por la vereda El Broche, ubicada en el resguardo Munchique Los Tigres, en inmediaciones de un predio en el que se había instalado transitoriamente una base del pelotón Cancerbero N°3, del Batallón de Operaciones Terrestres N°12.

Uno de los soldados alertó sobre la cercanía del campesino, por lo que un grupo de militares lo interceptó y lo llevó a la fuerza al campamento. Al parecer, el hombre fue golpeado y amarrado a un árbol, mientras era cuestionado sobre su presencia en el lugar. Él indicó en su momento que caminaba rumbo a la casa de un familiar.

La evidencia recopilada y los estudios realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que, luego de varias horas del maltrato, los militares habrían asfixiado al agricultor con una cuerda que le pusieron en el cuello. Asimismo, se estableció que un presunto pacto de silencio, sepultaron el cuerpo, y quemaron la ropa y otras pertenencias de la víctima. Días después los restos fueron exhumados muy cerca del sitio donde sucedió el crimen.

Producto de una rápida labor investigativa, personal del CTI capturó a los señalados involucrados. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.

Se trata del Sargento Segundo R. Cotera Ángulo, el Cabo Tercero A. Ordoñez Arenas, los Soldados profesionales L. H. Camacho López, C. C. Anzola, E. Parra Suárez, J. C. Jiménez Angulo, C. C. Cuper Hernández, J. D. Morales Montaño, E. Salazar Ramírez y H. A. Puyo Campo.

