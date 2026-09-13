Resumen: Se solicita a la ciudadanía compartir esta información para que la mascota pueda regresar sana y salva a su hogar lo más pronto posible.

Caramelo se perdió en Altos de Niquía y porta pañoleta rosada: su familia le busca

Minuto30.com .- Las redes sociales y los grupos vecinales en el municipio de Bello vuelven a unirse por una causa animal. En esta ocasión, una familia reporta la angustiosa desaparición de su perrito, un ejemplar de raza Shih Tzu, que se extravió durante la tarde de ayer en el sector de Altos de Niquía, específicamente en las inmediaciones de los supermercados de la zona.

De acuerdo con la información suministrada por sus dueños, el animal fue visto por última vez sobre la 1:00 p. m. y, al encontrarse en un sector tan transitado, temen que esté desorientado o que alguien lo haya resguardado sin saber a quién contactar.

Características para identificarlo

Para facilitar su reconocimiento en las calles, la familia detalló que el perrito tiene un pelaje predominantemente blanco con tonos grises, y se distingue por tener algunos pelitos de color marrón en su cara y orejas.

Un detalle clave que puede ayudar a la comunidad a identificarlo rápidamente es que, al momento de su desaparición, llevaba puesta una pañoleta rosada. Además, sus dueños aseguran que es un animal dócil y que responde fácilmente cuando lo llaman por su nombre.

Líneas de contacto

El llamado urgente es a la solidaridad de los habitantes de Niquía, comerciantes y transeúntes. Si usted lo ha visto, lo tiene resguardado o posee alguna información sobre su paradero, la familia ha habilitado el siguiente número de whatsapp para recibir los reportes:

313 655 2968

Se solicita a la ciudadanía compartir esta información para que la mascota pueda regresar sana y salva a su hogar lo más pronto posible.