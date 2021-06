Capturaron a 16 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en la frontera con Venezuela

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles detalles de la investigación y operativo realizado que llevó a la captura de 16 personas que pertenecerían a las disidencias de las Farc y que operarían en la frontera con Venezuela.

De acuerdo con la información revelada, al momento de la publicación de esta nota, 11 de los capturados habían sido judicializados entre ellos funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que, según el ente investigador, harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Ante estas capturas se pronunció el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, indicó, «no es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia».

Y añadió, «del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”.

De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Las capturas se realizaron en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. Según las autoridades, en los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

La Fiscalía reveló que entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

El Fiscal puntualizó, «no hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”.

Los otros cinco capturados

A la cárcel fueron enviados otras cinco personas señaladas de ser responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en Arauca.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

“La Fiscalía General de la Nación quiere mandar un mensaje contundente: no vamos a tolerar la comisión de delitos por omisión o por acción en ese país. Nosotros seguimos actuando con resultados no solamente en algunas de esas zonas sino en todo territorio nacional. La Fiscalía es baluarte y es protectora de la institucionalidad colombiana”, concluyó el Fiscal General de la Nación.



#ATENCIÓN | El Fiscal General, Francisco Barbosa, anunció una ofensiva contra las disidencias del frente décimo de las FARC que delinquen en zona de frontera con Venezuela. 16 personas fueron capturadas y judicializadas. pic.twitter.com/tFZ0kXZvhU — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 14, 2021

