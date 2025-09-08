Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Como en una película! Ladrones secuestraron a nueve personas y trataron de huir por los techos en Medellín

En una rápida reacción de la Fuerza Pública, fueron capturados tres hombres de nacionalidad venezolana que secuestraron a nueve personas en el centro de Medellín con el fin de despojarlas de celulares, joyas de oro y dinero en efectivo.

El caso ocurrió en el Parque Bolívar y sus alrededores, donde patrullas de reacción de la Policía Metropolitana, apoyadas por el sistema de cámaras de la línea 123 de la Alcaldía, lograron frustrar un robo violento que llevaba más de hora y media en desarrollo.

Los delincuentes, armados, intimidaban a sus víctimas mientras las mantenían bajo amenaza dentro de un establecimiento comercial.

Gracias a la alerta ciudadana y a la rápida activación del dispositivo de seguridad, los uniformados rodearon la zona. Aunque los tres hombres intentaron escapar por los techos de viviendas vecinas, fueron reducidos y capturados sin que lograran huir con lo robado.

Durante la operación, se incautaron tres armas de fuego y se recuperaron 13 celulares, cadenas y anillos de oro, además de dinero en efectivo, que fueron devueltos a las víctimas.

Las autoridades informaron que los capturados enfrentarán cargos por secuestro, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y lesiones personales.

Desde la Alcaldía y la Policía Metropolitana resaltaron que este resultado fortalece la ofensiva de seguridad que, según cifras oficiales, ha permitido reducir en Medellín un 23% los hurtos a personas, un 32% los atracos y un 24% el robo de motocicletas en lo corrido de 2025.

