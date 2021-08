Capturaron al padrastro del bebé que murió por presunta golpiza, es el principal sospechoso

Este sábado, 21 de agosto, se conoció que el padrastro del bebé identificado como Samuel David que murió en extrañas circunstancias, al parecer, por una presunta golpiza, fue capturado, pues es el principal sospechoso.

Así lo dio a conocer Noticias Caracol, medio que informó -además que este joven fue capturado y privado de la libertad en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el pasado viernes, 20 de agosto.

El padrastro del bebé dice que «no es culpable»

En entrevista con el medio ya citado, este joven identificado como Joel M., contó detalles de cómo ocurrieron los hechos -según él- y dice que «no es culpable».

«A las cinco de la mañana el niño no respondía para nada, no se movía, no respiraba, no reaccionaba, lo primero que hice fue llamar al 123, me pidieron hacerle reanimación (…) me indican hacerle compresiones en el pecho, darle respiración boca a boca mientras llegaba la ambulancia»; dice el joven que ese proceso lo hizo «unas 100 veces» pero que no respondía.

Asimismo, el joven informó en Caracol que los paramédicos llegaron a los 20 minutos, se llevaron al bebé en la ambulancia para el hospital y dice que llegó muerto y que «hasta el momento no me han dado el dictamen porque no soy el padre biológico», dijo.

Este joven asegura entonces que no es culpable y, por su parte, la madre del bebé en un audio que conoció el medio ya citado afirmó que tampoco es culpable y pidió que no la juzgaran.

Recordemos que sobre la muerte de este bebé, su tía le informó a Caracol que el menor ingresó a urgencias con «varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal cerrado y su muerte se produjo por un shock hipovolémico».

Asimismo, señaló que «uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y, debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos».

Por el momento, el padrastro de este bebé se encuentra en procesos para legalizar su captura, informó Caracol

Habla Joel Mora, padrastro de Samuel David, el pequeño que murió en extrañas circunstancias en Bogotá. El joven narró lo que sucedió la fatídica madrugada en la que el menor falleció: “Yo no soy culpable. Es algo trágico para mí” https://t.co/3GVpGe03Af pic.twitter.com/qyQDs3ywoN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 20, 2021