Cayó ‘La Rubia’, presunto jefe del microtráfico del Clan del Golfo en Yarumal

Resumen: Alias “La Rubia”, presunto coordinador del Clan del Golfo en Yarumal, fue notificado con orden de captura por concierto para delinquir agravado.

La captura de un presunto coordinador del tráfico de estupefacientes en el norte de Antioquia representa un nuevo golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo.

En un operativo adelantado por investigadores de la SIJIN del Departamento de Policía Antioquia, fue notificado alias “La Rubia”, señalado de liderar la distribución de drogas en el municipio de Yarumal.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en zona urbana del municipio, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”. Según informó la Policía Nacional, la orden judicial fue emitida por el delito de concierto para delinquir agravado, y el capturado ya registraba anotaciones por homicidio y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones, “La Rubia” habría coordinado durante 2024 el expendio de estupefacientes bajo directrices de la subestructura criminal del Clan del Golfo que opera en la subregión Norte del departamento.

Su captura supone un golpe directo al componente financiero y logístico de esa organización, afectando sus economías ilícitas y debilitando su control territorial.

Las autoridades reafirman su compromiso con la protección ciudadana y la desarticulación de las redes criminales que operan en la región.

