Capturan en Sabaneta a alias «Kokin», peligroso costarricense involucrado en al menos 20 homicidos

Resumen: ​La eficacia de esta operación fue resultado de un trabajo coordinado entre la OCN INTERPOL Bogotá y la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la OCN INTERPOL Costa Rica.

En una operación articulada la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, con el apoyo de las autoridades costarricenses, materializó la retención del ciudadano costarricense Óscar David Román Ovares, requerido internacionalmente por las autoridades judiciales de Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el municipio de Sabaneta, Antioquia.

​El ciudadano costarricense era conocido como alias ‘Kokin’, identificado por las agencias de inteligencia como uno de los miembros clave de la organización criminal transnacional “Los Saggy”.

Según las investigaciones, esta estructura tiene una injerencia criminal directa en la comisión de delitos de alto impacto, incluyendo la coordinación de actividades logísticas y operativas para el tráfico transnacional de sustancias ilícitas, el lavado de activos, Presunta participación en la legitimación de recursos mediante la adquisición de negocios comerciales y vehículos de alta gama. ​Ademas se le atribuye la responsabilidad intelectual y material en al menos 22 casos de homicidio en Costa Rica.

​La eficacia de esta operación fue resultado de un trabajo coordinado entre la OCN INTERPOL Bogotá y la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la OCN INTERPOL Costa Rica.

​El intercambio fluido y oportuno de información entre las agencias policiales, aunado a labores de verificación y vigilancia en terreno; el uso estratégico de las bases de datos de INTERPOL y la efectiva gestión de fuentes humanas y fuentes especializadas que permitieron la ubicación exacta del objetivo.

​El ciudadano costarricense retenido ha sido puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de extradición que permita su traslado a Costa Rica, donde deberá responder ante la justicia por los crímenes señalados.