Resumen: En Tuluá, las autoridades capturaron a alias “Patascuy”, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal 57 con presencia en el Valle del Cauca y Cauca. Según el reporte oficial, estaría vinculado a ataques como la quema de vehículos en zonas rurales, además de un secuestro ocurrido en Sevilla. En el procedimiento se incautaron elementos como explosivos y equipos de comunicación, mientras el capturado quedó a disposición de la justicia.

Capturan en Tuluá a alias ‘Patascuy’, presunto responsable de ataques y secuestros en el Valle y Cauca

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales, fue capturado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, alias ‘Patascuy’, identificado como presunto cabecilla de zona de la estructura criminal 57, que tendría presencia delictiva en regiones del Valle del Cauca y Cauca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, esta captura se enmarca dentro de acciones orientadas a debilitar estructuras responsables de hechos violentos que han afectado la seguridad de comunidades en la región.

Según el reporte oficial, el detenido estaría vinculado a recientes ataques registrados en la zona rural de Tuluá y Buga, entre ellos la incineración de cinco vehículos, hechos que habrían generado temor entre los habitantes.

Las autoridades también señalaron que alias ‘Patascuy’ tendría una trayectoria delictiva de más de ocho años, durante los cuales habría participado en actividades relacionadas con el cobro de rentas ilícitas y otras dinámicas criminales atribuidas a esta estructura.

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Dentro de las investigaciones, además, se le relaciona con el secuestro de una médica identificada como Daniela Hernández y sus dos hijos en el municipio de Sevilla, caso que continúa bajo indagación por parte de las autoridades competentes.

Ó “”, Hoy asestamos un golpe directo al terrorismo en el Valle del Cauca. En Tuluá, nuestra @PoliciaColombia, en articulación con la @FiscaliaCol y autoridades locales,… pic.twitter.com/r3qIUqraie — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 30, 2026

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron una granada, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y varios equipos de comunicación, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su respectivo análisis.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe a la capacidad operativa de la estructura criminal señalada, en especial en lo relacionado con sus fuentes de financiación y control territorial en la región.

El capturado fue dejado a disposición de la justicia, mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes para determinar su situación legal.