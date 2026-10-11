Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Gobierno Nacional confirmó la captura de alias 'Chichero' en Santander de Quilichao, Cauca. Es señalado de reclutar menores para el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y tenía circular azul de la Interpol. El presidente De La Espriella dijo que el reclutamiento de menores recibirá 'todo el peso de la ley'.

Capturan en Santander de Quilichao a alias ‘Chichero’, señalado de reclutar menores para las disidencias de las Farc

El Gobierno Nacional confirmó la captura de alias «Chichero», señalado de reclutar menores para el frente Dagoberto Ramos, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, en Santander de Quilichao, Cauca. Así lo informó la Presidencia de la República en un comunicado de prensa divulgado este 12 de octubre de 2026.

Capturado por orden judicial

Según el comunicado, la captura se cumplió mediante orden judicial. El Gobierno indicó que el hombre tenía circular azul de la Interpol y que deberá responder ante la justicia por su presunta participación en esta estructura criminal.

Hasta ahora, la información oficial no detalla la fecha ni las circunstancias de la captura, ni la identidad completa del capturado. Tampoco precisa qué autoridad ejecutó la orden.

El mensaje del presidente

De acuerdo con la Presidencia, el presidente Abelardo De La Espriella reiteró que la protección de los niños es una prioridad de su Gobierno y que quienes pretendan arrebatarles su libertad, su inocencia y su futuro serán perseguidos con toda la capacidad del Estado.

«El reclutamiento de menores es un crimen execrable. En mi Gobierno, quienes lo cometan recibirán todo el peso de la ley», afirmó el mandatario.

El Gobierno Nacional agregó que mantendrá la ofensiva contra las estructuras que instrumentalizan a niños y adolescentes para sostener sus actividades criminales.

Alias «Chichero» es señalado de estos hechos, pero la responsabilidad penal deberá ser definida por la justicia. Mientras no exista una sentencia, rige la presunción de inocencia.

Con información de la Presidencia de la República.