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    Capturan en Rionegro a «Nea Arias», presunto asesino de María del Pilar Zea, suegra del cantante Pipe Calderón

    Este hombre fue capturado por servidores de la Policía Nacional, con el apoyo de Migración Colombia, en Rionegro, tras ser expulsado por Panamá

    Publicado por: SoloDuque

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    Capturan en Rionegro a «Nea Arias», presunto asesino de María del Pilar Zea, suegra del cantante Pipe Calderón

    Resumen: La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas

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    La Fiscalía General de la Nación judicializó a Felipe Arias Lerolle, alias Nea Arias, por su presunta responsabilidad en el crimen de una mujer de 41 años identificada como María del Pilar Zea, en hechos ocurridos el pasado 8 de mayo en el parqueadero de un centro comercial ubicado en el barrio El Poblado de Medellín (Antioquia).

    De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), el procesado habría ingresado al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, suegra de Pipe Calderón, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte.

    asesino suegra reguetonero

    «Nea» Arias fue expulsado por Panamá, para que responda en Colombia por el crimen de la suegra de Pipe Calderón

    Este hombre fue capturado por servidores de la Policía Nacional, con el apoyo de Migración Colombia, el pasado 17 de septiembre en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), tras su expulsión desde Panamá, a donde habría huido para tratar de evadir a las autoridades.

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    La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Lea también: ¡Cayó en Panamá! Capturan a ‘Chino Arias’, presunto asesino de la suegra de Pipe Calderón

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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