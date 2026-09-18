Resumen: La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas

Capturan en Rionegro a «Nea Arias», presunto asesino de María del Pilar Zea, suegra del cantante Pipe Calderón

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Felipe Arias Lerolle, alias Nea Arias, por su presunta responsabilidad en el crimen de una mujer de 41 años identificada como María del Pilar Zea, en hechos ocurridos el pasado 8 de mayo en el parqueadero de un centro comercial ubicado en el barrio El Poblado de Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), el procesado habría ingresado al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, suegra de Pipe Calderón, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte.

Este hombre fue capturado por servidores de la Policía Nacional, con el apoyo de Migración Colombia, el pasado 17 de septiembre en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), tras su expulsión desde Panamá, a donde habría huido para tratar de evadir a las autoridades.

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La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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