Resumen: Uribe Jaramillo quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que se surtan los trámites de formalización del pedido de extradición.

Capturan en Medellín al extraditable Daniel Uribe Jaramillo, presunto enlace del «Clan del Golfo» para el envío de fentanilo y cocaína

En una acción articulada contra los grupo narcotraficantes de alcance trasnacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron en Medellín (Antioquia) a Daniel Uribe Jaramillo, uno de los presuntos enlaces principales del ‘Clan del Golfo’ para garantizar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

Esta persona fue localizada en atención a una solicitud de extradición elevada por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida (Estados Unidos), que la requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros.

En el curso de la investigación se conoció que haría parte del componente logístico y financiero del ‘Clan del Golfo’, y tendría nexos con la estructura del señalado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. Asimismo, se le atribuye el envío entre veleros y contenedores de más de tres toneladas de cocaína, las cuales fueron halladas por autoridades internacionales.

Adicionalmente, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos le fueron incautados 500.000 dólares en efectivo e información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Uribe Jaramillo quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que se surtan los trámites de formalización del pedido de extradición.

Esta información se publica por razones de interés general.